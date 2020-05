Niedergebra. Ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstand, weil eine Frau beim Einparken gleich mehrere Fahrzeuge zusammen schob.

Drei Autos erwischte es bei einem Einparkversuch in Niedergebra

Eine 60-jährige Frau beschädigte bei einem Einparkversuch nicht nur ihr eigenes, sondern gleich zwei weitere Autos.

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr wollte die Autofahrerin ihren Wagen in der Niedergebraer Hauptstraße einparken und stieß dabei an einen bereits abgestellten Ford. Der Aufprall geschah scheinbar mit solcher Wucht, dass der Ford gegen einen ebenfalls geparkten VW stieß.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

