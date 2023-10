Drei Fahrzeuge in Nordhausen in Unfall verwickelt

Nordhausen. Ein Opelfahrer in Nordhausen missachtete die Vorfahrt - am Ende sind drei Fahrzeuge beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Zu einem Verkehrsunfall kommt es am Donnerstag in der Nordhäuser Wilhelm-Nebelung-Straße. Der Fahrer eines Opels missachtet beim Verlassen eines Grundstückes, um auf die Straße aufzufahren, die Vorfahrt eines Nissans. Durch die Kollision dreht sich der Opel und prallt gegen einen am Straßenrand geparkten BMW. Bei dem Unfall wird glücklicherweise niemand verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Opel sowie der Nissan sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.