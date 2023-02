Drei Jahrzehnte aktive Seniorenarbeit im Westen des Landkreises Nordhausen

Sollstedt. Auch Corona konnte die Sollstedter Senioren nicht ausbremsen. Nun blicken sie auf dreißig Jahre seit ihrer Gründung zurück.

Auf ihr nunmehr 30-jähriges Bestehen kann die „Aktive Seniorengruppe“ in Sollstedt zurückblicken. Christa Merx berichtet im Namen der Senioren aus den vergangenen drei Jahrzehnten. Bärbel Baumert gründete im Februar 1993 die Gruppe. Die Idee entstand, weil Anfang der 90er-Jahre viele Frauen in den Vorruhestand geschickt wurden und diese plötzlich nur noch „Hausfrauen“ sein sollten. Bei Gesprächen untereinander stellte man schnell fest, dass man sich gern regelmäßig treffen würde und die Freizeit sinnvoll gestalten wollte.

So gründete Bärbel Baumert im Februar 1993 die Sollstedter Seniorengruppe. Waren es anfangs neun Frauen, die sich zweimal im Monat trafen, stieg im Laufe der Jahre die Zahl auf 15 Mitglieder an. Die Veranstaltungen waren nicht nur von Spaß und guter Laune geprägt, sondern oft auch sehr interessant und lehrreich. Denn zu aktuellen Themen wurden Gesprächspartner eingeladen, von denen die Mitglieder viele Tipps und Ratschläge erhielten. Auch gemeinsame Ausflüge und Tagesfahrten mit dem Bus sind allen noch in guter Erinnerung. Von der Seniorengruppe wurde Freud und Leid miteinander geteilt. Auch von Trauerfällen blieben die Mitglieder nicht verschont. Umzüge in andere Orte trugen ebenfalls dazu bei, dass die Gruppe in den letzten Jahren schrumpfte.

Aber selbst die Corona-Krise hat es nicht geschafft, dass sich die Senioren aus den Augen verloren haben. Man hat während dieser Zeit stets Kontakt zueinander gehalten. Heute sind es sieben Mitglieder im Alter von 75 bis 90 Jahren, die sich einmal im Monat im Sollstedter Eiscafé treffen. „30 Jahre sind eine lange Zeit, und ich hoffe, dass wir uns noch weitere Jahre treffen und dies bei halbwegs guter Gesundheit erleben dürfen“, so Christa Merx.