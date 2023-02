Drei Millionen Gäste in 22 Jahren Badehaus in Nordhausen

Nordhausen. Zum 22. Bestehen bietet das Nordhäuser Jugendstilbad am 3. und 4. März ein besonderes Programm mit Livekonzert und Tortenanschnitt.

Nach den umfangreichen Rekonstruktions- und Umbauarbeiten begann für das städtische Hallenbad am 2. März 2001 eine neue Epoche. In diese Ära startete das Nordhäuser Bad mit neuem Namen und frischem Logo: Den Schriftzug „Badehaus“ umringen rote Sprudelblasen.

„Immerhin über drei Millionen Gäste besuchten in den vergangenen 22 Jahren das Badehaus“, berichtet Badehaus-Bereichsleiterin Christin Ivanov. Spiel und Spaß, Erholung und Gesundheitsvorsorge stehen im Fokus. In den vom Badehaus-Team angebotenen Schwimmkursen erlernten seit 2001 mehr als 6300 Kinder und Erwachsene in 850 Kursen das Schwimmen. Andere Gäste halten sich bei Aqua-Aerobic- und Aqua-Jogging-Kursen fit und nutzen die von den Krankenkassen unterstützten Präventionsangebote. Dem Team um Geschäftsführer Jens Eisenschmidt macht die Arbeit mit den Badegästen Spaß. An neuen Einfällen mangelt es den Mitarbeitern nicht, so wie es der Veranstaltungsplan zum Badehaus-Geburtstag zeigt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten findet am Freitagabend, 3. März, ein Konzert im Jugendstilbad des Badehauses statt. In dem besonderen Ambiente will die Nordhäuser Liveband „Sitzgruppe“ mit ihrem umfangreichen Repertoire die Gäste begeistern. Einlass ist ab 20 Uhr. Die Karten sind auch im Vorverkauf an der Badehaus-Kasse erhältlich.

Schnuppertauchen undweitere Mitmach-Angebote

Am Samstag, 4. März, organisiert das Badehaus-Team ab 10 Uhr den Familien-Tag, an dem Spiel und Spaß im und am Wasser angeboten werden.

Vom Schnuppertauchen mit dem TSC Neptun Nordhausen in den Vormittagsstunden, dem Laufball über dem Sportbecken und dem Badehaus-Triathlon gibt es wieder viele Mitmach-Angebote, wobei der Anschnitt der Geburtstagstorte erfahrungsgemäß wieder viele Besucher in den Nachmittagsstunden in das Bistro locken wird. Die traditionelle Torte, liebevoll gefertigt seit Jahren von der Bäckerei Schmeichel aus Herreden, wird mit anschließender Verkostung um 15 Uhr angeschnitten.

In den Abendstunden ist dann die erste Mitternachtssauna in diesem Jahr geplant, die unter dem Motto: „Es war einmal...“ stehen wird.

Verschiedene thematisierte Aufgüsse, die eine Zeitreise für die Gäste versprechen, leckere Speisen und eine Cocktailbar erwarten die Besucher. Zusätzlich werden eine „flammende Terrasse“ und FKK-Baden im Jugendstilbad bis nach Mitternacht für Stimmung sorgen.