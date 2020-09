Drei neue Brunnen für den Schern

Die Gemeinde Werther will drei weitere Haushalte des Großwechsunger Ortsteiles Schern bei der Versorgung mit eigenem Grundwasser unterstützen. „Unser Ziel ist, zeitnah einen Förderbescheid für die Bohrung von drei weiteren Brunnen zu erhalten“, teilt Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (parteilos) mit. Der Brunnenbau erfolge über das Thüringer Sonderförderprogramm Trinkwasser und werde bis zu 85 Prozent durch den Freistaat gefördert. „Voraussetzung ist die Umrüstung der alten Kläranlagen mit vollbiologischer Technik“, erklärt Weidt. Das sei auf allen drei Grundstücken bereits erfolgt. Die Bohrungen sollen noch dieses Jahr in die Tat umgesetzt werden, kündigt der Bürgermeister an.