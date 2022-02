Drei Termine für mobiles Impfen im Kreis Nordhausen

Auch Anfang Februar bestand schon die Gelegenheit, sich am Nicolaiplatz in Nordhausen spontan gegen Corona impfen zu lassen.

Nordhausen. Ohne Anmeldung können sich Südharzer in Bielen, Nordhausen und Hesserode gegen das Coronavirus impfen lassen.

Drei neue Termine für ein mobiles Impfen gegen Corona ohne vorherige Terminvergabe ermöglichen Stadt und Kassenärztliche Vereinigung, teilt Rathaussprecherin Ilona Bergmann mit. Vorgesehen sind diese am 25. Februar von 13 bis 17 Uhr im Vereinshaus in Bielen, Marktstraße 37, am 4. März im Nordhäuser Kaffee-Haus am Nicolaiplatz 1 und am 11. März im Dorfgemeinschaftshaus von Hesserode. Der Impfstoff ist von Biontech. Die Impfwilligen werden gebeten, ihren Impfpass und die Gesundheitskarte bereitzuhalten.