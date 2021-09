Drei Verletzte nach mehreren Motorradunfällen in Thüringen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Rotheshütte / Sättelstädt / Wiehe. Am Donnerstag und am Freitag haben sich mehrere Unfälle mit Motorradfahrern ereignet. Ein Mann musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Motorradfahrer schwer gestürzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend gegen 17.55 Uhr auf der Bundesstraße 4 bei Rothesütte im Landkreis Nordhausen schwer gestürzt. Er war in Richtung Hohegeis unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten aus Göttingen ins Krankenhaus. Die Unfallstelle musste zeitweilig gesperrt werden. Gegen 20.45 Uhr war die Bundesstraße wieder komplett befahrbar.

Motorradfahrer weggerutscht

Ein 52-jähriger Motorradfahrer rutschte zudem am Donnerstagnachmittag zwischen Wiehe und Lossa im Kyffhäuserkreis auf Splitt und Sand in einer Kurve weg und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann aus Mecklenburg Vorpommern wurde leicht verletzt, in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer an A 4 verletzt

Am Freitagmorgen wurde schließlich ein Motorradfahrer durch die Kollision mit einem anderen Verkehrsteilnehmer verletzt, als der 63-jährige Zweiradfahrer auf die A 4 gelangen wollte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 6 Uhr an der Auffahrt Sättelstädt in Richtung Dresden im Wartburgkreis. Der Fahrer derHonda wollte an der Anschlussstelle auffahren und hielt dazu an einem Stoppschild. Ein folgender Pkw-Fahrer fuhr aufgrund von Unaufmerksamkeit auf den stehenden Motorradfahrer auf, wobei der 63-Jährige stürzte und sich verletzte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden wurde mit ca. 700 EUR beziffert.

