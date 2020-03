Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreister Dieb klaut Bargeld aus abgeschlossenem Auto

Ein dreister Diebstahl habe sich am Dienstagabend in Nordhausen ereignet. Gegen 20.40 Uhr habe ein bislang Unbekannter einen Büroraum in der Straße Altendorf betreten. Dort nahm er, zunächst unbemerkt vom Eigentümer, einen Fahrzeugschlüssel vom Flur des Büros an sich. Mit Hilfe des gestohlenen Schlüssels öffnete er das dazugehörige, abgestellte Fahrzeug und entwendete Bargeld aus dem Portemonnaie, welches sich im Auto befand. Das teilt die Polizei Nordhausen mit. Als der Diebstahl vom Bestohlenen bemerkt wurde, ergriff der Unbekannte, samt Autoschlüssel und Bargeld, die Flucht in Richtung Domstraße. Der Täter war männlich und etwa 18 Jahre alt. Er trug eine weite hellblaue Hose, ein helles Kapuzenshirt und Turnschuhe.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Nummer zu melden.