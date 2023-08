Dreister Lkw-Fahrer klaut in Holbach 750 Liter Diesel

Holbach. Ein Lkw-Fahrer wollte für sein Kraftstoff wohl kein Geld ausgeben. Stattdessen kam er auf eine andere Idee.

Ein Lkw-Fahrer klaute in der Nacht zum Donnerstag Diesel von anderen Lkw, die in der Holbacher Straße parkten. Laut Polizei wurden insgesamt 750 Liter Kraftstoff von zwei Lastwagen abgezapft. Anschließend sei der Täter mit vollem Tank geflüchtet. Sein Werkzeug habe er am Tatort zurückgelassen. Zudem sei dort Diesel ausgelaufen, der von der Feuerwehr abgebunden wurde. Nun müsse geprüft werden, ob der ausgelaufene Diesel Schäden im Erdreich verursacht hat. Nach dem Dieb wird gefahndet.