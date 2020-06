Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dritter Franzose verlässt Neustädter Lungenklinik

Den beiden an Covid-19 erkrankten französischen Patienten, die derzeit noch in der Neustädter Lungenklinik behandelt werden, geht es inzwischen besser. „Beide sind nicht mehr isoliert und befinden sich in keinem kritischen Zustand“, informiert Klinikdirektorin Antje Müller auf Nachfrage. Für einen von ihnen sei in den letzten Tagen in Absprache mit der französischen Seite der Rückflug in die Heimat organisiert worden. „Er wurde am Donnerstag von Erfurt aus nach Frankreich ausgeflogen“, erläutert Antje Müller. Sein Landsmann hingegen müsse sich noch ein wenig gedulden.

Das Fachkrankenhaus in Neustadt hatte Anfang April insgesamt vier Patienten aus Frankreich aufgenommen, die an Covid-19 erkrankt waren. Sie wurden extra mit Militärhubschraubern nach Deutschland geflogen. Alle vier waren bei ihrer Ankunft schwer erkrankt und konnten nicht selbstständig atmen. Mithilfe einer neuen Behandlungsmethode, bei der die Atemmuskulatur entlastet wird, gelang es den Medizinern der Lungenklinik, dass sich zumindest der Gesundheitszustand von zwei Franzosen rasch besserte. Diese wurden bereits Ende April mit einem Hubschrauber der DRF Luftrettung vom Hubschrauberlandeplatz am Nordhäuser Südharz-Klinikum aus nach Straßburg geflogen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Zustand der anderen beiden Franzosen noch nicht gebessert. Sie mussten weiterhin beatmet werden. Anlass zur Sorge war das für Bernd Kurz nicht. „Die Erkrankung verläuft bei jedem unterschiedlich. Der eine erholt sich schneller davon, der andere nicht“, so der Ärztliche Direktor des Fachkrankenhauses.

Nun, da drei Franzosen die Klinik als genesen verlassen konnten und auch der letzte von ihnen bald nach Hause kann, schließt Antje Müller die Aufnahme weiterer Patienten aus dem Nachbarland aus. „Der Bedarf ist nicht mehr gegeben“, meint die Klinikchefin.