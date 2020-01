Dürre bringt seltene Arten im Südharz in Bedrängnis

Dürre bringt seltene Arten im Südharz in Bedrängnis

Die Folgen der globalen Klimaveränderungen bekommen Südharzer Naturschützer bereits heute eindrucksvoll zu Gesicht. Die damit einhergehenden immer längeren Dürreperioden jedenfalls haben Auswirkungen auf Biotope mit einem bemerkenswerten Arteninventar.

Der Nordhäuser Naturschützer Bodo Schwarzberg nennt Beispiele: So scheine die Schüttung der Quellen eines winzigen Kalkquellmoors an der Hainleite gelitten zu haben. Ob das auf nasse Bodenverhältnisse angewiesene stark gefährdete Breitblättrige Wollgras damit dort auch künftig fortbestehen kann, sei fraglich.

Beispiel 2: Nahe Klettenberg gibt es den vom Aussterben bedrohten Feld-Enzian noch – doch auch ihm scheine die Dürre zum Problem zu werden, so Schwarzberg: „An einem der beiden letzten Thüringer Wuchsorte gab es 2019 nur eine einzige Pflanze zu sehen.“

Nicht weit entfernt, in einer zeitweise wasserführenden Doline, wurde 2005 ein evolutionsbiologisch alter Farn entdeckt, Gewöhnliche Natternzunge genannt: „Sein Standort trocknet zunehmend aus, was möglicherweise den Verlust der Art bedeuten könnte.“

Gipshügel in der Rüdigsdorfer Schweiz fast vegetationslos

Schon im Oktober hatte Schwarzberg darauf hingewiesen, dass infolge des Regenmangels im Sommer Teile der einst mit Gräsern der Halbtrockenrasengesellschaften relativ dicht bewachsenen, besonders erhaltenswerten mageren Gipshügel in der Rüdigsdorfer Schweiz fast vegetationslos sind. Dabei war es den BUND-Mitgliedern durch Mahd gelungen, die Bestände des Färber-Meiers und der Einfachen Wiesenraute auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. „Beide sind laut der aktuellen Roten Liste von Deutschland auch bundesweit selten beziehungsweise sehr selten.“

Schwarzberg führt mit anderen regelmäßig Pflegeeinsätze im Südharz durch – und beobachtet so auch die Folgen „menschlicher Fehlentscheidungen“, wie er mit Blick auf einen Gipsfelsen bei Gudersleben meint. Der sei im Zuge von Stammholztransporten 2018 am Fuß angeschnitten worden, so dass es zur Erosion kam. „Stellenweise hat sich die gerissene ‘Wunde’ mittlerweile vergrößert, andernorts konnte die schnelle Besiedlung mit allerdings weniger geeigneten Pflanzenarten das weitere Abrutschen mit verhindern.“

Der invasive Neophyt Orientalische Zackenschote nehme die entstandene Störstelle zunehmend in Besitz. Damit bedroht er – wie auch Brombeerexemplare – die zu erhaltende natürliche Biotopstruktur. Der Gipsfelsen beherberge die deutschlandweit stark gefährdete Zwerg-Steppenkresse mit alljährlich mitunter Tausenden blühenden Pflanzen. Auch die selten gewordene Wildform der Echten Katzenminze wachse dort.

„Wir wollen versuchen, die Orientalische Zackenschote mit Hilfe mechanischer Maßnahmen kontinuierlich zurückzudrängen“, blickt Schwarzberg auf dieses Jahr voraus.

Er erinnert nicht zuletzt daran, dass dieses Jahr die von der UN ausgerufene Dekade der Biologischen Vielfalt endet.“ Das weltweite Artensterben soll demnach bis 2020 gestoppt beziehungsweise hinsichtlich des ungebremsten Artenschwundes eine Trendwende erreicht werden.“