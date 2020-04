Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duschen für „Helden der Straße“: Gipswerk hilft anderen

Kurzarbeit durch Corona ist beim Knauf-Gipswerk in Rottleberode kein Thema. Das hat jetzt Werkleiter André Materlik erklärt. Wegen der seit Monaten andauernden hohen Nachfrage der Baubranche sei das Werk sehr gut ausgelastet: „Wir haben unsere Faserplattenproduktion jetzt von einer Fünf-Tage- auf eine Sieben-Tage-Woche hochgefahren. In anderen Bereichen bleiben wir konstant bei der Sieben-Tage-Woche.“ Selbst in der Logistik sei eine Beladung der Lkw rund um die Uhr möglich, was Fuhrunternehmern in der angespannten Lage eine erhebliche Erleichterung bei der Disponierung biete, so Materlik.

Einen weiteren Grund für die zufriedenstellende Situation sieht der Werkleiter in der frühzeitigen Reaktion auf die sich abzeichnende Virus-Situation. „Bereits Ende Februar haben wir reagiert und strenge Einlasskontrollen vorgenommen, haben betriebliche Kunden-Veranstaltungen oder Weiterbildungen konsequent abgesagt”, erläutert Materlik aus dem Homeoffice.

Zudem wurden Ende Februar Großraumbüros aufgelöst. Eine klare Linie auch beim Thema Desinfektion: So werden beispielsweise Touchscreens, die von den Lkw-Fahrern zu bedienen sind, ständig desinfiziert. „Auch gegenüber Geschäftspartnern wurden Maßnahmen angeordnet und umgesetzt, die vermutlich ihresgleichen suchen“, sagt Materlik und nennt folgendes Beispiel: Während Lkw-Fahrer entlang der Autobahnen Toiletten und Duschen suchen, seien in Rottleberode zusätzlich Duschcontainer für die „Helden der Landstraßen” installiert worden. Zudem habe man die Möglichkeiten der Toilettennutzung erweitert und die werksinterne Verweildauer erweitert.

Und schließlich kann die werkseigene Kantine – bei allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen – nach kurzer Umstellung sowohl Knauf-Beschäftigte als auch Gäste des Werkes versorgen.

Aber Materlik ist nicht gänzlich sorgenfrei: Was sich der Werkleiter in dieser Zeit wünscht, das seien unter anderem einheitliche Regelungen der Politik im Umgang mit der Krise. „Unsere Mitarbeiter kommen aus drei Bundesländern und sechs Landkreisen und da gab es jeweils andere Verordnungen und Regelungen. Wünschenswert wären eine große Linie und keine Kleinstaaterei.“ Und vielleicht sollte die Corona-Krise auch ausnahmsweise einmal kein Spielfeld für private Befindlichkeiten unter kommunalen Politikern sein”, sagt der Werkleiter, der hier womöglich auf die öffentlich diskutierten Befindlichkeiten zwischen Nordhausens Rathaus und dem Landratsamt zum Thema Mund-Nasen-Schutz anspielt.