In Nordhausen ermittelt die Polizei zu einem E-Bike-Diebstahl.

E-Bike aus Keller in Nordhausen gestohlen

Nordhausen. Die Täter wussten vielleicht, wo sie fündig werden könnten.

In der Conrad-Fromann-Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhaus. In dem Raum war ein Elektrofahrrad abgestellt. Dieses wurde von dem oder den Tätern entwendet, berichtet die Polizei. Das E-Bike der Marke Cube, Modell Access Hybrid Pro 500 in der Farbe Weiß, hat einen Wert von etwa 2400 Euro. Die Nordhäuser Polizei hat die entsprechende Anzeige aufgenommen und fahndet sowohl nach dem Fahrrad als auch nach den Tätern.