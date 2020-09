Nordhausen. Wirtschaftsministerium reicht dem Konzern die Hand. Linke will Impulse für Transformationsprozess setzen. Betriebsrat in Nordhausen ist nicht überrascht über das Ende.

Eaton: Politik empört sich über Werksende – Betriebsrat stört sich am Zeitpunkt

Die drohende Werkschließung von Eaton in Nordhausen löst in Teilen der Politik große Empörung aus. Während das Thema im Hauptausschuss des Stadtrates den Fraktionen nicht einmal einen Nebensatz wert war, machte sich Valentina Kerst (SPD), Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, eigens aus Erfurt auf den Weg zum Automobilzulieferer. Nach der Visite machte sie ihrem Unmut in sozialen Medien Luft.