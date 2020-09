Eaton sieht Nordhäuser Werk als nicht mehr wettbewerbsfähig

Dunkle Wolken über dem Werk der Eaton Germany GmbH in Nordhausen. Das Werk soll bis zum Jahresende schließen. In Nordhausen würden rund 250 Beschäftigte zurückbleiben. Eaton ist international aufgestellt und zählt etwa 95.000 Mitarbeiter.

Was vorige Woche nur Befürchtung war, ist Gewissheit: Eaton wird den Standort Nordhausen aufgeben. Das hat Werkleiter Jochen Schramm bestätigt. Zum Jahresende soll die Produktion in ein polnisches Schwesterwerk verlagert werden. So sehen es die Pläne des amerikanischen Konzerns vor. Allerdings stehe der exakte Zeitplan erst, wenn in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Interessenausgleich und Sozialplan fix seien, so Schramm. „Wir wollen die Situation im Sinne der Mitarbeiter so professionell wie möglich klären.“ Auch für ihn sei das Thema ein emotionales, bemüht er sich um tröstende Worte für die rund 250 Angestellten.