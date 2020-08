Eaton will Werk in Nordhausen schließen: Gewerkschaft kündigt Widerstand an

Empört reagiert die Industriegewerkschaft (IG) Metall auf die Information, dass der weltweit agierende Eaton-Konzern sein Werk in Nordhausen bis zum Jahresende schließen möchte. „Als ob das nicht reicht, soll eine Produktionsverlagerung nach Polen stattfinden“, ärgert sich Alexander Scharff, 2. Bevollmächtigter der Nordthüringer IG Metall.

In Nordhausen würden rund 250 Beschäftigte zurückbleiben. Scharff kündigt massiven Widerstand gegen dieses Vorhaben an. „Die IG Metall wird nicht tatenlos zusehen, wie sich das nächste milliardenschwere Unternehmen seiner Verantwortung für die Beschäftigten entzieht“, sagt Scharff. „Mitten in einer Pandemie will man 250 Menschen auf die Straße setzen. Diese Konzernleitung sollte sich schämen.“

Die IG Metall will in eine Aktionsplanung einsteigen und die Vorbereitung für alle anstehenden Verhandlungen gemeinsam mit dem Betriebsrat besprechen. Betriebsratsvorsitzender Karsten Hahn erklärt: „Wir sind mehr als verärgert, dass die Abwicklung unserer Arbeitsplätze in einem so kurzen Zeitraum stattfinden soll. Dennoch werden wir gemeinsam als Betriebsrat und Gewerkschaft alles für die Beschäftigten geben, was in unserer Macht steht.“