Echte Handarbeit

Der Berliner Professor wollte es ganz genau wissen: Was ist diese Decke mit der Hardanger-Stickerei wert? Er ließ das ein mal ein Meter große Stück schätzen, erfuhr von 400 Euro. „Und dann wollte er wissen, warum ich so große Geschenke zur Goldenen Hochzeit mache“, erzählt Lotte Dettmann und lacht. Der Professor, das ist der Mann ihrer Freundin – beide beschenkte Lotte Dettmann nach 50 Ehejahren gern. „Und mich hat die Decke doch nur ein paar Euro gekostet.“ Was die 87-Jährige nicht erwähnt: Sie saß stundenlang an diesem Kunstwerk. Wie viele, vermag sie nicht zu sagen. Nur so viel: Das kleine, etwa 15 mal 15 Zentimeter große Deckchen auf dem Tisch vor ihr beschäftigte sie 19 Stunden.

Handarbeit ist nichts, womit man reich werden könnte. Aber darum geht es jenen auch nicht, die zur Stick-, Strick- oder Häkelnadel greifen, die nähen, filzen oder klöppeln. Sie finden Erfüllung im Tun, erfreuen sich am selbst Erschaffenen. Viele frönen zuhause der Handarbeit, manche treffen sich auch regelmäßig mit Gleichgesinnten. So entkam auch Lotte Dettmann der Einsamkeit nach dem Tod ihres Mannes. „Und dann bekam ich auch noch Krebs.“ Sie ließ sich nicht unterkriegen, suchte den Kontakt zu Menschen, setzte sich mit über 60 in einen Volkshochschulkurs zum Hardanger-Sticken, jener Handarbeitstechnik, die vor einem halben Jahrtausend aus dem Orient über Italien nach Norwegen gelangte. „Mit 66 fängt das Leben an“, zitiert sie Udo Jürgens und lacht.

Voriges Wochenende im Tabakspeicher, dem Nordhäuser Museum für Handwerk, Gewerbe, Industrie und Archäologie: Hausherr Jürgen Rennebach hat zwei „Tage der Handarbeit“ ausgerufen – schließlich sind auch Sticken, Stricken, Klöppeln, Weben, Spinnen alte Handwerkstechniken. „Spinnen und Weben sind zwei der ältesten Techniken der Menschheit“, erklärt Rennebach. Schon 6000 vor Christus sei von Hand gesponnen worden. Das Spinnrad erfanden die Chinesen später.

An einem solchen nimmt Christel Kellner seit mehr als zwei Jahrzehnten schon wieder und wieder Platz, lässt Schaf-, Kamel- oder Lamawolle zu Garn werden. „Auch Hundehaar bringen mir Leute, damit sie ein Andenken an ihren verstorbenen Kameraden haben“, erzählt Christel Kellner. Was sie am Spinnen liebe? „Ich bin allein, muss nicht schnacken“, redet sie dem Fragenden ins Gewissen. „So kann ich mit meinen Gedanken hingehen, wohin ich will, zum Beispiel an frühere Urlaubsorte.“

„Handarbeiten sind ein guter Ausgleich“, denkt Carola Ermrich an ihre Berufsjahre im Büro zurück. Aber auch als Rentnerin könne sie nicht vom Nähen, Filzen und Stricken lassen. Das Internet rege ja an, immer wieder Neues auszuprobieren. Und dort, meint die rührige Seniorin, könne man ja auch das nötige Material bekommen: „Seide bestelle ich in Usbekistan, Filzwolle aus Colorado oder Australien.“ Schon zeigt sie, dass man auch Trockenfilzen kann: Verhakt werden die winzigen Wollhaare hierbei mit einer Nadel – eine Technik, um quasi Motive zu „malen“: Carola Ermrich zeigt eine Tasche mit einem filigranen Fahrrad darauf, einen Kulturbeutel mit einer Vespa samt Blumenkorb.

Die Preisschilder daran lassen staunen – gemessen am gesetzlichen Mindestlohn verlangt auch sie nur einen Bruchteil: „Ich will meine Arbeit ja nicht bezahlt haben. Ich mache das, weil es meine Freude ist.“„Man ist kreativ, kann etwas Neues entwickeln“, beschreibt Siglinde Folwaczny den Reiz des Patchworks. „Und ich liebe Veränderung.“ Wer patchworkt, näht verschiedene Stoffe zusammen, längst nicht nur Reste, natürlich auch keine Gazellenhaut. „Daraus wurde 1000 vor Christus in Ägypten das älteste bekannte Patchworktuch genäht“, erzählt Rennebach.

Fast ein bisschen philosophisch wird Kristina Keller, denkt sie über ihre Hobbys nach: „Ich mache mich nützlich. Da entsteht etwas und ich kann unmittelbar sehen, ob es gelungen ist.“ Die Neustädterin entdeckte mit dem Eintritt ins Rentenalter vor 14 Jahren das Filzen für sich. Töpfern, Nähen, Stricken, Spinnen und Weben liebt sie ebenso. Ihre Kinder und Enkel lässt sie gern aus ihren Werken aussuchen. „Und genauso gern schenke ich Zeit, indem ich ihnen zeige, wie es geht.“ Gern denkt sie daran zurück, wie sie einem ihrer sieben Enkel das Spinnen beibrachte, sogar an die programmierbare Nähmaschine traute er sich. Einer Tochter zeigte sie, wie sie einen der von ihr so geliebten Hoodies selbst nähen kann.

Nicht jede Handarbeit, wohl aber Nähen, ist bei immer mehr Jüngeren hoch im Kurs. „Da sieht man schnell ein Ergebnis“, erklärt sich dies Carola Ermrich. Auf Stoffmärkten wie in Leipzig oder Erfurt könne sie sich jedenfalls kaum retten vor jungen Frauen. „Es gibt ja auch nichts Preiswerteres, als für die Kinder selbst zu nähen.“

Monika Kluge gibt an der Kreisvolkshochschule zwei Nähkurse, und die Warteliste sei lang. Anders bei den Klöppelkursen: Hier weiß die Nordhäuserin ein festes Team um sich, mit dem sie immer neue Höchstleistungen ansteuern kann. Klöppeln mag vom Prinzip nicht mehr als das Drehen und Kreuzen von Fäden sein – die Vielfalt der Möglichkeiten, dies zu tun, ist enorm, steigt mit der Zahl der verwendeten Klöppelpaare. „Das Schwierigste sind diese Blättchen“, zeigt Helga Müller auf ihren Klöppelbrief. Klöppeln kann eine Wissenschaft sein – Monika Kluge absolvierte ein zweijähriges Fernstudium, um unterrichten zu können. Ein Lehrbuch hat sie auch schon geschrieben. Dass jährlich auf Klöppelkongresse gefahren wird, versteht sich für sie von selbst. Schließlich erfährt man so von immer neuen Mustern, erzählt die Dame mit dem schicken Hut auf dem Kopf: Den Hut an sich mag es oft geben – ihr Hut mit der edlen Klöppelspitze ist ein Unikat.

