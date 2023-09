Egon Primas aus dem Kreis Nordhausen bleibt Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen

Obergebra. Südharzer möchte die Geschichte der Heimatvertriebenen in der DDR stärker in den Blickpunkt rücken. Eine neue Ausstellung ist geplant.

Egon Primas (71) aus Obergebra ist in seinem Amt als Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Deutschland bestätigt worden. Das ergab die Wahl des neuen Präsidiums auf der Bundesversammlung. Primas, der sowohl Thüringer Landesvorsitzender des BdV als auch Vorsitzender des BdV-Kreisverbandes in Nordhausen ist, gibt damit den Interessen der ostdeutschen Heimatvertriebenen eine Stimme im Präsidium. „Das Schicksal der Heimatvertriebenen in West- und Ostdeutschland schreibt eine unterschiedliche Geschichte“, meint Primas. Eine aktuell in Vorbereitung befindliche Ausstellung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung will sich auf Anregung von Egon Primas der Geschichte der Heimatvertriebenen in der DDR widmen.