Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Egon Primas: Flucht und Vertreibung sind nach wie vor ein wichtiges Thema

Egon Primas bleibt Vorsitzender des Thüringer Landesverbandes der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/CSU – Union der Vertriebenen und Flüchtlinge (OMV). Einstimmig ist der Obergebraer auf der Mitgliederversammlung in Sonneberg in seinem Amt bestätigt worden.

In seiner nahezu sämtliche wichtigen Bereiche der Vertriebenen- und Aussiedlerpolitik abdeckenden Rede ging Egon Primas auch auf die Kulturpolitik im Sinne des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes ein. Er berichtete über die Zusammenarbeit mit den deutschen Minderheiten in Schlesien, Ostpreußen und der Ukraine. Lobend erwähnte Primas das Projekt „2. Weltkrieg – Flucht / Vertreibung früher - heute, Integration früher – heute, Willkommenskultur früher – heute, gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit, für Solidarität und Menschenfreundlichkeit“ der Südthüringer Heimatfreunde. Dort berichten Zeitzeugen über ihr Vertreibungsschicksal an Schulen. Das Projekt findet großen Anklang in der Region und reges Interesse bei den Schülern.

Die Versammlung beschloss einen Antrag an den CDU-Landesparteitag zur Förderung der Vertriebenenarbeit im Freistaat Thüringen. Ziel ist, die Voraussetzungen zu schaffen, das ostdeutsche Kulturgut und das Schicksal der Heimatvertriebenen für die Zukunft lebendig zu halten. Beides muss auch zukünftig einen bleibenden Platz im deutschen Gedächtnis haben. Schicksal wie Kulturerbe der Vertriebenen und Flüchtlinge, der Aussiedler und Spätaussiedler, aber auch der deutschen Volksgruppen in den Nachbarländern sind fester Bestandteil der deutschen Kulturnation und Teil der europäischen Identität. „Gerade in der heutigen Zeit, wo extremistische Tendenzen wieder stärker werden, müssen Flucht, Vertreibung und Deportation und das damit verbundene Leid als mahnendes Beispiel lebendig gehalten werden“, betonte Egon Primas.