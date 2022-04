Ehemaliger Nordhäuser Amtsgerichtsdirektor verabschiedet sich

Nordhausen. Henning Horstmeier arbeitet von 2015 bis 2019 in der Rolandstadt.

Kurz vor seinem Ruhestand verabschiedete sich der ehemalige Direktor des Nordhäuser Amtsgerichtes, Henning Horstmeier, noch einmal in Nordhausen, um sich bei dessen Belegschaft zu bedanken. Schließlich sei ihm dieses in seiner Wirkungszeit von 2015 bis 2019 „schwer ans Herz gewachsen“, wie er sagt. Als kleines Präsent gab es für Horstmeier von Geschäftsleiterin Kathleen Wahrig und dem ständigen Vertreter des Direktors, Eugen Weber, ein T-Shirt mit der Aufschrift „Echter Nordhäuser“. Ob er das jemals war, könne er nicht beantworten, doch fühlte er sich in der Rolandstadt von Anfang an wohl, sagte Henning Horstmeier.