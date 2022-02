Ehemaliges Bürogebäude in Nordhausen wird abgerissen

Nordhausen. Eine Straße muss halbseitig gesperrt werden, und die Bushaltestelle bleibt in dieser Zeit unerreichbar.

Ein ehemaliges Bürogebäude an der Kreuzung Barbarossa- / Erfurter Straße soll ab Freitag, 25. Februar, abgerissen werden. Dafür ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, die Fahrspur stadtauswärts ab 18 Uhr in Richtung Helmestraße zu sperren. Eine Umleitung führt über die Hallesche, Sondershäuser und Erfurter Straße. Der Abriss soll bis einschließlich Sonntag, 27. Februar, dauern.

Aufgrund der Sperrung der Barbarossastraße kommt es vom 25. Februar, 18 Uhr, bis 27. Februar auch zu Behinderungen auf der Regionalbuslinie 20, teilen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe mit. In dieser Zeit könne die Haltestelle in der Barbarossastraße auf der Linie 20 nicht bedient werden, erklärt Verkehrsmeister Gerd Grübner. Als Ersatz werden den Fahrgästen die Haltestellen am Bahnhofsplatz oder in der Helmestraße empfohlen.