Ehre für Konzertchor Nordhausen

Das 26. Gewandhaussingen sächsischer Chöre konnte nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona endlich stattfinden. Der Konzertchor Nordhausen konnte nach erfolgreicher Bewerbung und Auswahl als einziger Chor des Chorverbandes Thüringen dabei mitwirken. Insgesamt 14 Chöre präsentierten zunächst weihnachtliche Lieder auf drei Ebenen in den Foyers vor einem erstaunlich zahlreichem Publikum. Obwohl die Nordhäuser nur in kleinerer Besetzung, aufgrund einiger unvorhersehbarer Krankheitsfälle, auftreten konnten, gab es keine Abstriche im Niveau und Qualität und wurden mit großem Beifall belohnt. Im Anschluss fand ein zweistündiges Festkonzert mit allen Foyerchören und Konzertchören im fast ausverkauften großen Saal des Gewandhauses statt. Mit den Liedern “Macht hoch die Tür”, “Der Quempass” traten alle beteiligten Chöre gemeinsam auf und sangen zum Abschluss mit dem Publikum “Süßer die Glocken nie klingen”. Damit war ein erlebnisreicher Tag zu Ende und es war gleichzeitig ein erfolgreicher Abschluss eines sehr durchwachsenen Chorjahres aufgrund der Nachwirkungen von Corona. Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Teilnahme in Leipzig nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung einiger Sponsoren möglich wurde, mit deren Spenden der Bus finanziert werden konnte. Dafür bedanken sich die Sänger sehr herzlich und schauen erwartungsfroh auf das kommende Jahr und die Aufgaben, die im 45. Jahr des Bestehens auf den Chor zukommen.