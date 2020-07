Klaus Müller, Vorstand der Energiegenossenschaft Helmetal (rechts), übergibt Lebenshilfe-Verwaltungsleiter Christian Völkel ein Foto von der neuen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lebenshilfe-Gebäudes in Nordhausen.

Ehrentitel: Die solaren Werkstätten von Nordhausen

Die neuen solaren Werkstätten von Nordhausen – diesen inoffiziellen Titel hat Sebastian Kupfer, Vorstand der Energiegenossenschaft Helmetal, jetzt der Einrichtung der Nordthüringer Lebenshilfe verliehen. Denn auf den Dächern des Gebäudekomplexes hinter der Steinmühle in Nordhausen ist eine große, aus 749 Solarmodulen bestehende Photovoltaikanlage (PV) entstanden, die das Unternehmen ab sofort mit umweltfreundlichem Strom versorgt.

„Die 240-Kilowatt-Peak-Anlage produziert 220.000 Kilowattstunden im Jahr und deckt 75 Prozent des Strombedarfs der Werkstätten“, informiert Kupfer. Damit werde eine Einsparung von 132.000 kg Kohlendioxid erreicht, was zur erheblichen Verbesserung der CO 2 -Bilanz in der Stadt Nordhausen beitrage.

„Die Nordthüringer Lebenshilfe ist Mitglied der Genossenschaft geworden und profitiert nicht nur vom grünen Strom, sondern auch von einer dreiprozentigen Rendite, die die Genossenschaft jährlich ausschüttet“, erklärt Kupfer. „Die bestehende Anlage ist für uns erst der Anfang; wir haben noch mehr Dächer zur Verfügung und könnten sie noch ausbauen“, sagt Lebenshilfe-Verwaltungsleiter Christian Völkel.

Die Energiegenossenschaft Helmetal hat über 200.000 Euro in den Bau der Anlage investiert, die vor Kurzem freigeschaltet wurde. Doch schon am zweiten Tag musste sie wieder vom Netz gehen. „Wir haben derzeit windstarke Tage und viel Sonnenschein. Das heißt, es wird viel grüner Strom produziert und eingespeist. Doch das gibt die bestehende Netz nicht her und ist relativ schnell überlastet“, verdeutlicht der Vorstand das derzeitige Dilemma.

„Die Stadt Nordhausen sollte sich überlegen, die Netze zukunftsfähig zu machen und auszubauen“, skizziert Kupfer eine mögliche Lösung. Eine Alternative stellt der Bau eines Nachtspeichers unweit der PV-Anlage dar, der bis zu 200 Kilowattstunden Strom aufnehmen kann. Diese Pläne könnten noch dieses Jahr umgesetzt werden.