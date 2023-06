Ehrgeiziges Ziel: Radfahrer sollen den Südharz entdecken

Knapp 40 Teilnehmer machten sich am Samstag vom Harzer Hexenreich in Rothesütte auf die über 42 Kilometer lange geführte E-Mountain-Tour durch den Harz.

Rothesütte. Zweites Radlerfest mit vier Veranstaltungen am Wochenende. 60 Teilnehmer in Nordhausen, 40 Mountainbiker in Rothesütte.

Es ist kein Zufall, dass der Startschuss für das zweite Südharzer Radlerfest am Samstag in Rothesütte fiel. Sollte doch der Auftakt zu den vier Veranstaltungen am Wochenende auch ein bisschen Werbung machen für das gerade entstehende Harzer Hexenreich. „Wir wollen mit kleinen Schritten anfangen und dann größer werden“, brachte es Vize-Landrat Stefan Nüßle (CDU) auf den Punkt.

Hoffnung auf 100 Teilnehmer im kommenden Jahr

Die knapp 40 Teilnehmer an der geführten E-Mountain-Bike-Rundtour durch den Harz, der Harzer-Hexen-Tour, seien eine gute Ausgangsposition. „Ich bin mit dieser Zahl sehr zufrieden, denn diese Größe ist mit den drei Tourenguides gut zu händeln“, sagte Veranstalter Roy Juch. Er hoffe im kommenden Jahr schon auf an die 100 Fahrradbegeisterte, die dann die anspruchsvolle, 42 Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen werden. Denn das Südharzer Radlerfest spreche sich in der Szene schnell rum. Neben Rothesütte standen am Sonntag weitere drei Veranstaltungen auf dem Programm. In Nordhausen eröffnete Bürgermeisterin Alexandra Rieger (SPD) das Radlerfest im Gehege, das sich vor allem an Familien mit Kindern richtete. So gab es eine geführte, 8,5 Kilometer lange Kindertour sowie eine 23 Kilometer lange Familientour nach Neustadt.

Im Gehege schloss sich um 13 Uhr ein Kinderfest an. „Es haben etwa 60 Radler teilgenommen“, schätzte Kreissportkoordinator Werner Hütcher ein. Diese Zahl sei in etwa identisch mit der der ersten Auflage 2021. „Es hätten schon ein paar mehr sein können“, so Hütcher.

In Nordhausen starteten die Radler im Gehege auf eine 23-Kilometer-Tour nach Neustadt. Foto: Christoph Keil

Weiter ging es am Sonntag um 12 Uhr in Wipperdorf, wo eine 13 Kilometer lange Kinder- und Familientour zur Apostelbrücke in Niedergebra führte. Und in Neustadt schloss sich um 13 Uhr der Kreis mit dem Start der zehn Kilometer langen Burgentour.

Warum macht man nicht eine zentrale Veranstaltung? „Die Frage ist einfach zu beantworten. Die Bleicheröder würden nicht nach Nordhausen kommen und umgekehrt. Also haben wir drei Veranstaltungen im Kreis geplant plus des Auftaktes für die E-Mountain-Biker in Rothesütte“, so Juch. Die Idee eines Radlerfestes stamme übrigens aus dem Spreewald aus dem Ort Lübben. „Ich habe die Idee von dort mitgebracht“, so der Südharzer. Und die Idee, in Rothesütte zu starten?

Die stammt von Werner Hütcher, der das touristische Potenzial des Harzer Hexenreiches im Auge hat. „Wenn es hier im Spätsommer 2024 richtig losgeht, werden auch die Radtouristen in den Südharz strömen“, ist er überzeugt.