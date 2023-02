Ehrung für Nordhäuser Schrankenlos-Verein

Nordhausen. Warum der gemeinnützige Schrankenlos-Verein aus Nordhausen ausgezeichnet wurde und was in der Laudatio hervorgehoben wurde.

Der gemeinnützige Verein „schrankenlos“ erhält in diesem Jahr die Georg-Bernard-Plakette. Ein Verein, der seit 1996 einen interkulturellen und fairen Dialog zwischen den Menschen unterstützt. Ziel ist es, in der Stadt und im Landkreis Nordhausen ein verantwortungsvolles, demokratisches Miteinander langfristig zu fördern. Die IG Metall Mitte verleiht die mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbundene Auszeichnung einmal jährlich an Institutionen, die sich für die Demokratiebildung und gegen Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit einsetzen.

Jörg Köhlinger, Leiter der IG Metall Mitte, betonte in seiner Laudatio auf der IG Metall-Bezirkskonferenz die Bedeutung des interkulturellen Engagements: „Der Verein fördert mit seiner Arbeit ganz konkret das demokratische Prinzip in der Region. Der respektvolle Umgang miteinander ist die Basis einer demokratischen Streitkultur und stärkt unser gesellschaftspolitisches System gegenüber ihren Feinden.“ Und Alexander Scharff, erster Bevollmächtigter der IG Metall Nordhausen, betont: „Wir freuen uns sehr, dass die Georg Bernard-Plakette in den Landkreis Nordhausen kommt und einen Verein unterstützt, mit dem wir seit vielen Jahren gut zusammenarbeiten.“

Die Georg-Bernard-Plakette wurde am Dienstag von Vertretern des Vereins auf der IG Metall-Bezirkskonferenz durch die Geschäftsführerin Stephanie Tiepelmann-Halm entgegengenommen. „Im Namen unseres Vereins bedanke ich mich für die Unterstützung unserer Arbeit. Die Georg-Bernard-Plakette ist eine Auszeichnung für Erreichtes, aber auch Ansporn weiterhin engagiert für gesellschaftliche Bildung und den respektvollen und menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten einzustehen.“Die Plakette erinnert an den ehemaligen Bezirksleiter des Deutschen Metallarbeiterverbandes Georg Bernard, der 1945 von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde. Die Plakette wird seit 2006 an Organisationen verliehen, die sich für Demokratie und gegen Rassismus einsetzen. Die Verleihung der Georg-Bernard-Plakette ist mit einer Spende von 1000 Euro verbunden.