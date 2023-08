Ein Abenteuer wartet in Nordhausen: Die Klettersaison am Petersberg beginnt

Nordhausen. Der Kletterturm auf dem Petersberg in Nordhausen hat wieder geöffnet. Menschen aller Altersgruppen können dort eine sportliche Herausforderung finden.

Auf dem Petersberg in Nordhausen kann wieder geklettert werden. Auf dem Kletterfelsen „Peter-Stein-20“ ist es diesen Freitag möglich, einen der letzten Ferientage für sportliche Herausforderungen zu nutzen, berichtet Mathias Daniel, Sprecher des Nordhäuser Jugendsozialwerks und selbst Kletterer sowie Betreuer. Die Besuchergruppe umfasste in der Vergangenheit alle Altersgruppen. Studenten, Jugendliche, Schüler, Kindergartenkinder, Erwachsene und sogar Rentner nutzten das Angebot am Petersberg. „Eine echte Gemeinschaft“, betont Daniel.

Das Angebot wird wieder wie gewohnt bei trockenem Wetter immer freitags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr für alle Interessierten jeden Alters bestehen.