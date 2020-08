Ein Abschied auf Zeit

Doreen Hotzan verlässt ihren Schreibtisch in der Redaktion und widmet sich in Kürze anderen Aufgaben.

Ein Liedtitel von Sarah Brightman und Andrea Bocelli trifft momentan genau auf mich zu: Time To Say Goodbye. Auch für mich ist nun die Zeit gekommen, auf Wiedersehen zu sagen. Ich werde die Lokalredaktion Nordhausen der Thüringer Allgemeine vorübergehend verlassen, um mich in Kürze einem anderen Abenteuer zu widmen.

Statt zu recherchieren und Artikel zu schreiben, gehören schon bald Windeln wechseln, Fläschen geben, Spazierfahrten mit dem Kinderwagen und Babybespaßung zu meinen täglichen Aufgaben. Bis zur Geburt des Sprösslings dauert es noch etwas. Aber die Zeit bis dahin wird sicher nicht langweilig. Es gibt schließlich noch so viel zu erledigen.

Trotzdem wird es anfangs für mich bestimmt seltsam sein, nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Vielleicht fühlt es sich die ersten Wochen eher an wie Urlaub. Das ändert sich dann sicher mit der Ankunft des Babys. Ab da geht es dann anders lang. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon sehr auf diese Herausforderung, die mich wie andere Mütter sicher auch ab und zu mal an den Rand des Wahnsinns treiben wird. Und in solchen Momenten werde ich mir bestimmt wünschen, wieder arbeiten gehen zu können. Das wird die Zeit zeigen. Aber eines sei Ihnen versichert: Irgendwann lesen wir uns wieder.