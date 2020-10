Ein Almosen als Prämie

Aus Liebe zum Leben. Wer bei den Johannitern in der Telefonwarteschleife hockt, hat nicht nur Musik im Ohr, sondern auch ständig diese vier Worte.

Zwar nicht aus Liebe, aber doch aus Dankbarkeit verteilen die Johanniter jetzt nach acht Monaten Corona-Prämien an Arbeitnehmer.

Unter den Beschenkten ist auch eine Putzfrau aus Nordhausen. Und diese Mittfünfzigerin fühlt sich verhöhnt. Ihr Arbeitgeber schreibt ihr einen Brief in blumenreicher Sprache und gönnt ihr am Ende eine Einmalzahlung in Höhe von 10 Euro. Brutto. Also vor der Steuer. Ein Almosen.

Natürlich ist die Frau verärgert über diese milde Gabe. Nach all den Monaten erhält sie eine Prämie, von der sie sich eine Pizza kaufen kann. Was soll das?

Die Johanniter-Chefetage reagiert verwundert. Wieso freut sich eine Geringverdienerin nicht über zehn Euro? Offensichtlich meint man in der Geschäftsführung: Allein die Geste zählt. Und selbstverständlich bemüht man ein Instrument der Prämienberechnung, irgendeinen Hebesatz, der letztlich auch zu diesen zehn Euro führt.

Aber Fingerspitzengefühl sieht anders aus. Die Geschäftsführung der Johanniter-Gesellschaft mag viel Gutes leisten und auch ihre Stärken haben. Doch Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen zählt nicht dazu.