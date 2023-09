Ein Ausflugstipp für den Kreis Nordhausen: Lungenklinik öffnet ihre Türen

Auch die moderne Technik (im Bild: der Computertomograph) kann am Tag der offenen Tür in der Lungenklinik von Doceins in Neustadt besichtigt werden.

Neustadt. Am Deutschen Lungentag beteiligt sich auch die Südharzer Lungenklinik. Sie lädt alle Neugierigen ein, stellt ihr Haus vor und hält zahlreiche Angebote bereit. Auch für Kinder.

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet die Neustädter Lungenklinik am Sonnabend, 30. September, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Anlass ist der 26. Deutsche Lungentag. Die Klinik in der Badestraße lädt zu Führungen durch das Haus und das Schlaflabor, zu einer Vorführung der Rettungshundestaffel, zum Schnupperkurs der Atemtherapie und vielem mehr ein. Auch Kinder sind herzlich willkommen. Auf die Mädchen und Jungen warten Höhepunkte wie die Kinderanimation der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt sowie die Kinderbetreuung mit Hüpfburg, Spielen und Basteln. Gesundheitschecks vor Ort, spannende Vorträge und Informationsstände sollen das facettenreiche Angebot abrunden. Und auch für das leibliche Wohl soll an dem Tag bestens gesorgt sein.