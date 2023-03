Ein Ausflugstipp im Südharz: Wander-Tour zwischen Ellrich und Woffleben

Die Wanderer nutzen am Sonnabend auch die Harz-Weser-Bahn.

Ellrich. Der Nordhäuser Kreiswegewart bereitet für den kommenden Sonnabend, 25. März, eine besondere Wanderung vor. Auch die Bahn spielt dabei eine Rolle.

Seit gut zwei Jahren sind die Sonntagswanderungen der Arbeitsgemeinschaft (AG) Karstwanderweg Südharz im Frühjahr und Herbst mit einer Bahn-Tour verknüpft. „Dabei sind die Wanderer mit der Harz-Weser-Bahn von A nach B unterwegs“, erklärt Andreas Heise, ehrenamtlicher Kreiswegewart des Landkreises Nordhausen. In „B“ werde dann in der Südharzer Karstlandschaft gewandert.

Nachmittags gehe es mit dem Zug wieder zurück zum Ausgangspunkt, berichtet Heise. Auf der Bahnfahrt werde über die Lautsprecher die Landschaft erklärt.

Die Art zu wandern soll Lust machen, bei eigenen Touren einmal das Auto stehen zu lassen. „Wenn dann auch noch der ÖPNV klimaneutral unterwegs ist, tun wir etwas für unsere Heimat“, meint Heise.

Am Sonnabend, 25. März, um 10 Uhr gibt es eine Wanderung auf dem Ellricher Kirchenwanderweg in die Südharzer Karstlandschaft. Ausgangspunkt ist der Bahnhof in Ellrich. Bei der etwa dreistündigen Tour mit dem Kreiswegewart werden Kirchen, das älteste Naturdenkmal des Landkreises, ein mittelalterlicher Gerichtsort, ein Klosterstandort und ein KZ-Gedenkort besichtigt. Anschließend können die Wanderer von Woffleben aus wieder nach Hause fahren.