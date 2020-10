Ein Backofen wie in der Steinzeit im Heringer Schloss

Kleine Schweine, die sich vergnügt im Schlamm suhlen. Daneben Menschen, die zwischen Häusern miteinander knetschen. Szenen, wie sie im ältesten Dorf Thüringens vor rund 7000 Jahren stattgefunden haben könnten. Der archäologischen Entdeckung bei Windehausen ist nicht nur seit vergangenem Jahr eine sehenswerte Ausstellung im Heringer Schloss gewidmet, auch weitere Projektbausteine der Museumspädagogik gesellen sich seither dazu.

Zu den Projekttagen für Schülergruppen, die sich in drei Angebote untergliedern, hat sich während der coronabedingten Schließung vom 12. März bis 10. Mai auch einiges hinter den Kulissen getan. So hat die museumspädagogische Werkstatt im ehemaligen Milchhaus nun eine Lichtinstallation, eine Heizung, sowie Tische, Stühle, Garderoben und Schränke, die Schüler jeglicher Klassenstufen dazu einlädt, die neu konzipierten Workshops zum Thema Archäologie in der Goldenen Aue auszuprobieren. „Neu sind auch unsere originalgetreuen Modelle von Häusern, Brunnen und dem ältesten Dorf Thüringens, so wie diese laut archäologischen Funden und Rekonstruktionszeichnungen ausgesehen haben“, erklärt Museumsleiterin Mirjana Ćulibrk, die dabei im gleichem Atemzug die gute Umsetzung und Zusammenarbeit mit dem Nordhäuser FIB-Zentrum lobt. Zusätzlich gibt es nun in der Werkstatt einen Keramikbackofen, in dem die Exponate aus den Workshops gebrannt werden. Ein Steinzeitbackofen hinter der Werkstatt wird im nächsten Jahr folgen, in dem dann selbst gemachter Teig in knuspriges Brot verwandelt wird.

Richtig Leben kommt in die alten Schlossmauern jedoch erst seit ungefähr drei Wochen, als die Museumsführungen wieder starteten. Natürlich mit strengen Hygienemaßnahmen und nur bis zu zehn Personen. Die Museumspädagogik mit verschiedenen Workshops unter der Leitung von Archäologe Markus Wehmer liefen vor zwei Wochen an. Aktuell haben Klassen aus Görsbach und Heringen teilgenommen. Demnächst folgen sechs interessierte Schulen aus Nordhausen.