Thilo erblickte am 20. Februar im Südharz-Klinikum das Licht der Welt.

Nordhausen. Der Nordhäuser Stadtrat folgte am Mittwochabend einstimmig einem ganz besonderen Vorschlag der Freien Demokraten.

Ein Baum für jedes Nordhäuser Baby

Jedem Baby, das in der Stadt Nordhausen das Licht der Welt erblickt und beim hiesigen Standesamt registriert ist, wird zukünftig ein Baum gewidmet. Das beschloss der Stadtrat einstimmig am Mittwochabend. Das Gremium folgte damit einem Antrag der FDP.

Das Weltklima werde Nordhausen nicht im Alleingang retten können, weiß FDP-Fraktionschef Manuel Thume. Und doch könne man auch auf kommunaler Ebene einen Beitrag leisten. Die Bäume für die Neugeborenen kommen der Aufforstung im Stadtgebiet zugute. Die Freien Demokraten sehen dabei nicht nur Positives für das Klima und die ökologische Vielfalt in der Stadt. Sie erwarten auch „für die Neugeborenen und ihre Eltern eine emotionale Bindung an die Natur“. Auch deshalb soll zu jedem Baum an die betreffende Familie eine Urkunde ausgehändigt werden.

Bei ihrem Vorschlag berief sich die FDP auf eine Studie aus der Schweiz, die besagt, dass die weltweite Klimaerwärmung am effektivsten durch Aufforstung gestoppt werden kann.