Ein Berglauf im Stadtwald: Ellrich ist bereit

Ellrich. Die Freizeitsportler aus dem Kreis Nordhausen dominieren bisher im Nordthüringer Volksbank-Laufcup: Sie sind Spitzenreiter in 20 der 35 Altersklassen.

Es kribbelt in den Füßen. Ein langes Wochenende ohne Bewegung ist für viele Südharzer Freizeitläufer nur schwer vorstellbar. Das sonnige Wetter lockt zusätzlich nach draußen. So schnüren auch Tomas Camanguira (60) und Volker Trogisch (55) am Ostersonntagmorgen ihre Laufschuhe. Die beiden Ellricher haben ideale Strecken direkt vor ihrer Haustür. Der Stadtwald ist nur wenige Kilometer entfernt. Ihr Training ist zugleich eine Generalprobe. Sie wählen einen Weg, den viele Nordthüringer auch am 22. April meistern wollen.

In 12 Tagen ist es so weit. Dann erlebt der Ellricher Stadtwaldlauf seine 21. Auflage. Das Organisationsteam um Laufchef Fabian Karnstedt spürt schon, wie die Anspannung wächst. Drei Laufstrecken sind im Angebot. Bis zum 20. April können sich die Teilnehmer online anmelden. Wer den Moment verpasst, hat die Möglichkeit, sich am Veranstaltungstag bis 45 Minuten vor dem Start direkt auf dem Sportplatz in die Liste einzutragen.

Die Königsdisziplin in Ellrich ist das 10,3-Kilometer-Rennen. Der Kurs zählt zum Anspruchsvollsten, was der Südharz den Freizeitsportlern zu bieten hat. Die Läufer müssen 200 Höhenmeter bewältigen. Nach dem Start auf dem Sportplatz haben sie erst einmal ein paar lange Geraden vor sich – unter anderem am Waldbad vorbei –, ehe sie den Stadtwald erreichen. Fortan geht es spürbar bergauf. Es gilt, die Kräfte gut einzuteilen. Ist der Pfaffenborn erreicht, wartet noch einmal ein längerer Anstieg auf alle Läufer. Und der hat es in sich.

Nach etwas mehr als sechs Kilometern ist der höchste Punkt erreicht. Von dort geht es wieder hinab nach Ellrich. Am Heidberg bietet sich ein sehenswerter Blick nach Sülzhayn. Dem Waldboden folgt Asphalt unter den Füßen. Die Laufstrecke führt nun auch über ein Stück des Harzer Radrundweges und endet, wie sie beginnt, weil das Ziel auf dem Sportplatz ist. Wem diese 10,3 Kilometer zu anstrengend sind, kann die 5,3 Kilometer in Angriff nehmen oder sich gar nur auf die 1,5 Kilometer beschränken.

Alle drei Rennen kommen in die Wertung der diesjährigen Nordthüringer Laufcup-Serie. Ellrich ist die vierte Station dieser Saison, als dritte steht zuvor (am 15. April) der Kyffhäuser-Berglauf in Bad Frankenhausen auf dem Programm.

Nach zwei Etappen stehen schon 504 Läufer in den Ergebnislisten

Acht Volksläufe gehören 2023 zum Nordthüringer Cup. Zwei Etappen sind vollbracht – mit dem Nordhäuser Albert-Kuntz-Lauf und dem Sondershäuser Possenlauf. 504 Freizeitsportler haben bisher teilgenommen. Die Cup-Organisatoren Peter Müller und Jörg Kurch wandeln in 35 Altersklassen die Lauf-Ergebnisse in Punkte um. Derzeit dominieren in den Gesamtwertungen die Läufer aus dem Kreis Nordhausen. Sie sind in 20 Altersklassen die Spitzenreiter des jeweiligen Klassements. Acht gegenwärtige Tabellenführer sind aus dem Kyffhäuserkreis, zwei aus der Stadt Erfurt.

Mit dem Ellricher Stadtwaldlauf am 22. April vollendet der 13. Nordthüringer Volksbank-Laufcup seine erste Halbzeit. Anschließend folgen noch der Harztor-Lauf in Niedersachswerfen (am 7. Mai), der Vogelberglauf in Bleicherode (am 11. Juni), der Citylauf in Nordhausen (am 3. September) sowie zum Abschluss der Stadtparklauf in Sondershausen (am 21. Oktober).