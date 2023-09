Ein Blick auf 300 Jahre Papiergeschichte im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein plant einen spannenden Vortragsabend im Tabakspeicher-Museum. Auch neue Gäste sind herzlich willkommen.

Wer sich für die Geschichte des Papiers aus dem Ilfelder Tal interessiert, dem sei ein Termin im Nordhäuser Tabakspeicher empfohlen. Dort lädt der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein am Dienstag, 12. September, um 19.30 Uhr zu einem spannenden Vortragsabend ein. Der aus Ilfeld kommende Referent Klaus Liebenrodt spricht über „300 Jahre Papiergeschichte aus dem Ilfelder Tal“.

Bereits im 18. Jahrhundert geht das Interesse an der Papierherstellung auf die Familie Keferstein zurück. Mit dem Inhaberwechsel gibt es später auch technische Erneuerungen, um die Produktion wieder in Gang zu setzen. Besonders Felix und Otto Günther bringen die Technik voran und müssen zusehen, wie sie die Papierfabrik durch die Weltkriege und Nachkriegszeiten führen. Die jüngeren Ereignisse in der Geschichte der Fabrik ist vielen Ilfelder Einwohnern bekannt: Die Wende und Nachwendezeit stellen die Papierfabrik wieder vor neue Herausforderungen, wie das Bestehen in der nun freien Marktwirtschaft, das Voranbringen von Investitionen und das Erschließen neuer Kundenkreise für die Produkte. Mit dem Blick in die Gegenwart der Ilfeld Papier GmbH will Klaus Liebenrodt interessierte Gäste begeistern.