Ein Container voll Taubenkacke

Fiel das Wort Arbeitseinsatz, träumte ich schon vom Bier zum Feierabend. Taubendreck war nicht mein erster Gedanke, als unsere Kirmesjugend einst zur Hilfsaktion schritt. Hängengeblieben ist die Kacke trotzdem. Der Kirchturm war damals gerade in der Kur und viele helfende Hände für wenig Geld waren gefragt. Was sie aus dem Gemäuer zu Tage förderten, hat sich mir eingebrannt: ein Container voller Exkremente. Das Meiste davon mussten wir von der Glocke kratzen.

Dass Kirchen bei Sanierungen Einfluglöcher und Nischen oft mit Taubengittern versiegeln, erschließt sich mir daher recht eindrücklich.

Gut finde ich es dennoch nicht: Denn nicht nur unerwünschte Federviecher müssen fortan draußen bleiben. Sondern auch Fledermaus, Dohle, Turmfalke und Eule. Oft also klassische Kulturfolger, die in Menschennähe leben. Was bleibt ihnen übrig: Andernorts machen wir ihnen Platz streitig und versiegeln Flächen, Tag für Tag.

Aktionen wie die der Trebraer, die Vögeln den Kirchturm zur Heimstatt bereiten, sind da nicht genug zu loben. Sie fügen sich ein in ein Dorf der engagierten Kümmerer. Und sie könnten anderen Vorbild sein. Allein der Kirchenkreis Südharz zählt ja 104 Kirchen. Also ran an den Nistkastenbau. Und danach gern zum Feierabendbier.