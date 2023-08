Ein Dorf im Kreis Nordhausen erhält neue Schützenkönige

Appenrode. Alle Südharzer sind zu einem Schützenfest eingeladen. Die Gäste erwartet ein buntes Programm. Festumzug gilt als Höhepunkt.

Auch in diesem Jahr lädt der Schützenverein Appenrode ein, gemeinsam Schützenfest zu feiern. Die Gäste erwarte an drei Tagen ein buntes Programm, kündigt Vereinsmitglied Florian Hans an. Auch eine Fotobox und ein Kettenkarussell erwarten die Besucher. Die Feier soll am Freitag, 18. August, um 20 Uhr mit einer Disco mit DJ Kalle starten. Am Samstag, 19. August, ist ab 16 Uhr ein Festumzug geplant. Ab 20 Uhr wird ein Tanzabend mit der Partyband Kontrast veranstaltet. Am Sonntag, 20. August, ist nach dem Zeltgottesdienst, welcher um 10 Uhr stattfinden soll, ab 11 Uhr das Schützenfrühstück mit den Ilfelder Blasmusikanten vorgesehen. Nach der Proklamation der Schützenkönige um 12.30 Uhr soll das Fest ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen ausklingen.