Dorf im Kreis Nordhausen plant Kinderfest mit Feuerwehr und Hüpfburg

Hainrode. Hainrode lädt zu einem vielversprechenden Kinder- und Familienfest ein. Die Besucher erwarten verschiedene Angebote.

Auf dem Sportplatz in Hainrode ist für Samstag, 16. September, ein Kinder- und Familienfest geplant. Jung und Alt sind ab 14 Uhr eingeladen, am Nachmittag dem Dorf im Südharz einen Besuch abzustatten. Die Gäste erwarten viele verschiedene Angebote. Neben einer Hüpfburg und Spielen wird es auch Kinderschminken und Glitzertattoos geben. Auch die Feuerwehr wird anwesend sein. Für das leibliche Wohl soll selbstverständlich ebenfalls bestens gesorgt sein. Neben Kuchen und Waffeln können sich Besucher auch auf verschiedene Speisen vom Grill freuen. Kaffee und andere Getränke gibt es vor Ort ebenfalls. So können die Kinder und ihre Familien einen entspannten Nachmittag im beschaulichen Hainrode verbringen.