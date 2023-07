Ein Flohmarkt voller Bücher: Nordhausen macht’s möglich

Nordhausen. Am Samstag, 5. August, lädt die Stadtbibliothek in Nordhausen wieder zu einem ihrer monatlichen Höhepunkte ein.

Bald ist es wieder so weit: Die Nordhäuser Stadtbibliothek sowie ihr Förderverein laden zum Bücherflohmarkt ein, berichtet Kathleen Scholz, stellvertretende Leiterin des Oberbürgermeisterbüros. Der Flohmarkt findet traditionell am ersten Samstag des Monats statt, daher ist der nächste Termin der 5. August. Von 10 bis 13 Uhr steht im Foyer der Bibliothek ein großes Angebot an antiquarischen Büchern bereit. Der Erlös des Flohmarkts kommt der Neuerwerbung von Medien zugute.