Ein Geschenk für Nordhausen von einem Künstler aus Paris

Mustapha Boutadjine stellt in Nordhausen seine „Widerspenstigen Collagen“ aus.

Nordhausen. Zum Abschluss der Porträt-Schau in Nordhäuser ermöglicht der Förderverein vom Park Hohenrode eine letzte Begegnung mit dem Künstler.

Der Künstler Mustapha Boutadjine aus Paris stellt noch bis Donnerstag, 22. Juni, seine „Widerspenstigen Collagen“ in der Galerie der Kreissparkasse aus. Diese Porträt-Schau ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jedes dieser Porträts stellt Persönlichkeiten dar, die sich mit ihrem Leben und Handeln der Menschlichkeit verpflichtet haben. Zu jedem der 27 ausgestellten Bilder gibt es einen Kurzkommentar.

Zwei Termine begleiten die letzte Ausstellungswoche. Am Mittwoch, 21. Juni, um 15 Uhr lädt die Kreissparkasse gemeinsam mit dem Künstler zur Übergabe des Porträts von Käthe Kollwitz an Lehrer und Schüler der Kollwitz-Schule ein. Am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr ist im Pavillon im Park Hohenrode ein Abend mit Musik und einer letzten Begegnung mit dem Künstler Mustapha Boutadjine.