Ein Geschenktipp aus dem Harz: Genussbox mit dem Harzer Grün aus Nordhausen

Mit der Typisch-Harz-Genussbox steht der Harzer Tourismusverband allen, die ein Geschenk zu Weihnachten suchen, zur Seite und bietet „ein Stück Harz“ zum Verschenken an.

Nordhausen. Die „Typisch Harz“-Genussbox wird zum Weihnachtsfest wieder aufgelegt. Dabei darf der „Harzer Grün“ aus Nordhausen nicht fehlen.

Wenn die Tage kürzer werden und buntes Herbstlaub unter den Schuhen raschelt, geben sich Lebkuchen & Co. in den Supermarktregalen ein Stelldichein. Dann sind die Weihnachtsfeiertage nicht mehr weit und damit die Frage nach dem richtigen Geschenk für Kollegen, Freunde oder Familie. Mit den „Typisch Harz“-Genussboxen bietet der Harzer Tourismusverband in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, anderen mit einem „Stück Harz“ eine besondere Freude zu machen.

In der Präsentbox im Harz-Design werden von der Lebenshilfe Goslar sechs mit der Regionalmarke „Typisch Harz“ ausgezeichnete Produkte liebevoll verpackt. Dabei darf ein bisschen „Harzer Grün“ aus dem Südharz nicht fehlen – der Kräuter-Halb-Bitter der „Echter Nordhäuser“-Traditionsbrennerei vertreibt mit einem Hauch Zitrus und seiner grünen Farbe die letzten dunklen Geister. Weitere Bestandteile sind die Goslarer Mini-Löwen-Kruste von Bäcker Braun zum Fertigbacken, die würzige Rindsleberwurst des Harzer Roten Höhenviehs vom Brockenbauer Thielecke aus Tanne oder der Teufelssenf der Quedlinburger Senfmanufaktur. 2022 fanden 850 „Typisch Harz“-Genussboxen ihren Weg unter die Weihnachtsbäume.