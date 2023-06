Ein grandioser Volkslauf im Kreis Nordhausen: Und die Wellen im Wald sind die Scharfrichter vor dem Ziel

Bleicherode. 302 Freizeitsportler starten beim 40. Vogelberglauf in Bleicherode. Zwei Eichsfelder Siege gibt es in der Königsdisziplin über 20 Kilometer, zwei Südharzer Triumphe über 10 Kilometer.

Christoph Kroll hat einen Traum. „Es müssen zwischen 12 und 14 Grad sein und leichter Nieselregen. Das wäre mein perfektes Laufwetter“, sagt der 47-Jährige und lacht. „Dann könnte ich hier eine Zeit unter einer Stunde und zehn Minuten schaffen.“

Der Heiligenstädter mag den Vogelberglauf in Bleicherode sehr. Eindrucksvoll wiederholt er seinen Vorjahreserfolg im 20-Kilometer-Rennen. Im Ziel schwärmt er von der Strecke durch die Bleicheröder Berge: Die sei ebenso schön wie anspruchsvoll. Nur die Sonne sei diesmal zu fleißig, die Temperatur zu warm. Die Siegerzeit des Eichsfelders ist dennoch phänomenal. Er überquert die Ziellinie nach einer Stunde und 11:42 Minuten.

Mit dieser starken Leistung lässt er der Konkurrenz keine Chance. Der Nordhäuser Karsten Knape (M 40) gewinnt den Silberpokal. Stefan Scharf (M 20) aus Straßberg freut sich über den dritten Platz. Mit Tomas Camanguira (4.), Tom Schäfer (5.), Volker Trogisch (8.) und David Sperlich (9.) laufen weitere vier Südharzer in die Top 10.

Das Frauen-Rennen über 20 Kilometer gewinnt ebenfalls eine Eichsfelderin. Anne Kilian aus Duderstadt (1:34:49 h) triumphiert vor Christiane Wehling (Bad Frankenhausen) und Silvia Schäfer (Niedersachswerfen). Ein Freund habe ihr den Vogelberglauf empfohlen, verrät die vor Glück strahlende Siegerin im Ziel. Deshalb sei sie hier erstmals am Start. Der Lauf sei super organisiert, lobt sie den Veranstalter. Und der Kurs habe ihr Freude bereitet. Vor allem die „Wellen vorm Ziel mit den knackigen Anstiegen“ seien ganz nach ihrem Geschmack. „Ich werde wohl künftig Bleicherode in meinen Laufkalender aufnehmen“, kündigt die 38-Jährige ein Wiedersehen an.

Kopf-an-Kopf-Rennen auf der 10-Kilometer-Strecke

Spannend wie ein Thriller ist das 10-Kilometer-Rennen. Sebastian Hartmann (Hesserode) und Thomas Münster (Sollstedt) liefern sich ein sportfilmreifes Duell. Am Ende hat Sebastian die Nase um drei Sekunden vorn. Der 39-Jährige siegt nach 37:58 Minuten. Thomas muss sich mit seiner Endzeit von 38:01 geschlagen geben. „Ich habe mir jedes Drittel gut eingeteilt“, verrät der Gewinner. Das Kopf-an-Kopf-Rennen über die Wellen habe ihm Spaß gemacht. Am Ende habe er es auf den Zielsprint ankommen lassen.

„Ja, Sebastian ist der bessere Sprinter, das wusste ich“, sagt Thomas Münster nach dem dramatischen Finish und gratuliert seinem Kontrahenten ganz herzlich. Ein wenig trauert der 46-Jährige dem verpassten Sieg nach. „Ich hätte gern gewonnen, denn es ist mein Heimrennen“, gibt der Sollstedter zu. Ausgerechnet der Vogelberglauf fehle ihm noch in seiner Erfolgsbilanz. Den dritten Rang sichert sich der Sondershäuser Adrian Fierenz. Der Nordhäuser Tom Kube und der Kehmstedter Thomas Ropte folgen auf den Rängen vier und fünf.

Einen Heimsieg gibt es bei den Frauen. Die Bleicheröderin Doreen Bohne (51:07 min) ist die Schnellste über zehn Kilometer. Die weiteren Podestplätze erkämpfen sich Alexandra Krist (Nordhausen) und Angelika Adam (Sondershausen).

Der 40. Vogelberglauf ist rundum ein Erfolg. 302 Freizeitsportler sind an den Start gegangen. Die Teilnehmerzahl sei nahezu perfekt, freut sich Laufchef Alfred Engelmann.