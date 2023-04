Ein großartiger Stadtwaldlauf: Ellrich feiert eine gelungene Rückkehr

260 Freizeitläufer sind auf dem Ellricher Sportplatz an den Start gegangen – darunter auch Laurent Winzler (Nr. 542) und Lilly-Sophie Seipelt (570).

Ellrich. Königswetter am Kaiserblick: Christiane Wehling aus Bad Frankenhausen und Louis Illiger aus Braunschweig gewinnen das Hauptrennen über 10,3 Kilometer beim 21. Stadtwaldlauf in Ellrich.

Ellrich ist zurück. Und wie! Der Stadtwaldlauf erlebt nach dreijähriger Pause ein rundum gelungenes Comeback.

Louis Illiger läuft seinem Sieg nach 10,3 Kilometern entgegen. Foto: Christoph Keil

260 Freizeitläufer gehen an den Start. Der Frühling feiert ein sonniges Intermezzo. Das Thermometer im Schatten des Sportplatzes misst 21 Grad. „Fast schon zu warm nach all dem Training bei kühlerem Wetter“, orakelt Volker Trogisch. Doch der 55-jährige Ellricher macht das Beste aus den Umständen, kommt nach 10,3 Kilometern als Neuntschnellster ins Ziel.

Schnelle Zeiten und ein blutiges Knie

Ellrich ist die vierte Station im Nordthüringer Volksbank-Laufcup. Deshalb gibt es hier sieben Tage nach dem Kyffhäuser-Berglauf ein zahlreiches Wiedersehen. Auch der Nordhäuser Maik Zimmermann hat die 476 Höhenmeter vom Kyffhäuser-Halbmarathon noch in seinen Beinen, die ihn wohl gerade deshalb wieder gut über den 219-Meter-Anstieg des Ellricher Stadtwaldes tragen. Als 22. überquert der 57-Jährige die Ziellinie im Hauptrennen und belohnt sich anschließend selbst mit einem Stück vom sehr leckeren Kuchen der Ellricher Frauen.

Tom Schäfer aus Niedersachswerfen freut sich über seinen starken fünften Platz im Hauptlauf. Foto: Christoph Keil

Die Frankenhäuserin Christiane Wehling (55) hat sich ebenfalls auf den Weg in den Südharz gemacht, um Cup-Punkte zu sammeln. Ein wenig skeptisch blickt sie ihrem Start entgegen. Ein Fehltritt am Kyffhäuser hat sie die Woche über geplagt. Ihre Sorgen verfliegen aber schnell. Über 10,3 Kilometer ist sie die beste Frau (53:50 min). Sie gewinnt vor der tapferen Blankenburgerin Simone Herbst (54:08 min), die nach ihrem Pech beim Start das Rennen mit einem blutigen Knie meistert. Drittschnellste Frau ist Silvia Schäfer (54) aus Niedersachswerfen.

Die Sieger-Trophäe bei den Männern geht nach Braunschweig. Der 18-jährige Louis Illiger benötigt nur 43:30 Minuten für die anspruchsvolle Strecke über Pfaffenborn und Kaiserblick. Er triumphiert vor dem Nordhäuser Dennis Morgenstern (44:22) und dem Ellricher Mohammad Youssufi (45:24).

Die beste Frau über 5,3 Kilometer ist die erst 13-jährige Adele Szumodalsky (25:03). Die Nordhäuserin siegt vor Jenny Genge (25:48) und Alexandra Krist (26:36). Der schnellste Mann ist auf dieser Strecke Sebastian Hartmann (19:45) aus Hesserode. Hinter ihm folgen der Nordhäuser Laurent Winzler (20:59) und Daniel Krahn (22:51) aus Buntenbock.

Seine Premiere als Laufchef hat Fabian Karnstedt mit Bravour bestanden. Foto: Christoph Keil

Erstmals haben die Ellricher ihre Zeitmessung auch beim Jedermannslauf über 1,5 Kilometer eingesetzt, so dass diese Ergebnisse ebenfalls in den Nordthüringer Laufcup einfließen können. Die 9-jährige Freya Beykirch (6:25) aus Worbis und der 17-jährige Nordhäuser Timon Rotter (5:37) tragen sich hier in die Siegerliste ein.

Nach Abschluss aller Ehrungen ist sich die Nordthüringer Läuferfamilie einig: „Wir wollen nicht wieder drei Jahre auf Ellrich warten.“ So schön ist es hier. Laufchef Fabian Karnstedt sowie seine Helfer vom Sportverein VfL 28 und von der Ellricher Schule haben den Tag super vorbereitet. Die kniffligste Bergab-Passage im Stadtwald haben sie noch am Freitag gut präpariert und somit entschärft. Der Lauftag selbst ist bestens organisiert. Am Ende lacht nicht nur die Sonne.

Und der nächste Höhepunkt wartet schon: Harztor-Lauf am 7. Mai.