Imker Werner Greiner mit einer Bienenwabe in einem Rapsfeld bei Großwechsungen.

Großwechsungen. Imker Werner Greiner aus Nordhausen ist seit 62 Jahren tätig und freut sich wie weitere Imker in der Region auf den Weltbienentag am 20. Mai.

Ein großer Tag für die kleinen Nektarsammler

Bienen sind bekannt für ihre Rolle bei der Bestäubung und für die Produktion von Honig und anderen Bienenprodukten. Daher ist den kleinen Tieren zurecht ein ganzer Tag gewidmet, der seit zwei Jahre als Weltbienentag bekannt ist und immer am 20. Mai begangen wird. Einer, der sich insbesondere um die Honigbiene kümmert, ist der Nordhäuser Imker Werner Greiner. Der 81-Jährige betreibt die Imkerei schon seit 62 Jahren. Derzeit steht er mit seinem Bienenwagen, der von 20 Bienenvölkern bewohnt ist, an der Landstraße nach Großwechsungen und bietet dort seinen Honig zum Verkauf an.