Ein Hai oder selbstgemachter Trinkbecher? Hier kann man sich in Nordhausen künstlerisch austoben

Nordhausen Kreativ ins neue Jahr. Unter diesem Motto öffnete die Nordhäuser Jugendkunstschule ihre Türen. Was der Kunst-Tempel Interessierten für Vorteile bietet.

Ton, Farbe oder Papier? Diese Frage konnten sich an diesem Wochenende Kunstinteressierte in Nordhausen stellen. Mit einem offenen Atelier startete die Jugendkunstschule in das neue Jahr.

„Für Erwachsene wie auch Kinder die Möglichkeit, sich auszuprobieren“, erklärt Sebastian Schimmel, der seit Sommer 2021 künstlerischer Mitarbeiter der Jugendkunstschule ist. Zu denjenigen, die an diesem Samstag ihrer Kreativität freien Lauf lassen, zählt auch Konrad Bauersfeld. Gemeinsam mit seinem Sohn Oskar probieren sie sich in der Keramikwerkstatt aus. Während Oskar einen Hai und dann einen Schneemann äußerst erfolgreich modelliert, töpfert der junge Papa einen Becher. „In der Hoffnung, dass es dicht wird“, scherzt Bauersfeld. Schließlich möchte er damit später seine Frau überraschen.

Natürlich könnte man das auch daheim ausprobieren. Doch bietet die Jugendkunstschule gleich mehrere Vorteile, wie Schimmel hervorhebt. Einerseits sei bereits verschiedenes Ausgangsmaterial vorhanden und zum anderen bietet der Kreativ-Tempel in der Domstraße zahlreiche Arbeitsplätze, um sich künstlerisch auszutoben. Dazu natürlich stets unter Anleitung.

Das nutzt auch Christin Feitsch, die mit ihren Kindern Mathea und Constantin am Samstagvormittag dort eingekehrt ist. Auch sie töpfern mit viel Spaß. Bei ihnen ist es allerdings eine Schale und eine kleine Unterwasserwelt mit Fischen, die später noch gebrannt werden.

Einen Raum weiter ist es Bianca Beck, die mit ihrer Tochter Greta künstlerisch aktiv ist. Im vergangenen Jahr ist sie Mitglied des Jugendkunstschul-Vereins geworden, da sie deren Arbeit zusammen mit den Kindern sehr schätzt. Seither kommt sie regelmäßig, um sich kreativ auszuleben.