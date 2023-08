Der Kabarettist Heinz Klever gastiert in der Nordhäuser Traditionsbrennerei.

Ein Hauch von Pfeffermühle in Nordhausen: Kabarett vom Feinsten

Nordhausen. Nordhausen darf sich freuen. Mit Heinz Klever gastiert demnächst ein Kabarettist in der Stadt, der zu den humorvollsten Männern zählt, die Sachsen zu bieten hat.

Heinz Klever schreibt Texte und Lieder für die Herkuleskeule, die Pfeffermühle und etliche andere Kabarett-Theater. Und er tritt auch mit eigenen Programmen auf. Am Freitag, 8. September, ist er ab 19 Uhr in der Nordhäuser Traditionsbrennerei mit seinem Programm „Klevers Allgemeine Realitätstheorie“ zu erleben. Dafür gibt es noch einige Karten im Hofshop der Brennerei und unter www.traditionsbrennerei.de, berichtet Brennereichef Thomas Müller. Seit 20 Jahren gehört Klever zum lebenden Inventar der Leipziger Pfeffermühle. Sein aktuelles Soloprogramm sei „von der Seele auf den Leib geschrieben“, sagt Klever. Politisch unkorrekt, subversiv, kreuz und quer gedacht, gereimt oder auch nicht, gesprochen und gespielt. Vor allem aber: So gemeint.