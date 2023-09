Ein Heimatmuseum im Kreis Nordhausen feiert Jubiläum

Ilfeld. Seit 30 Jahren pflegt ein Südharzer Dorf seine Heimatgeschichte und sammelt Erinnerungsstücke. Jetzt soll gemeinsam mit den Besuchern gefeiert werden.

Seit 30 Jahren besteht das Heimatmuseum in Ilfeld. Das Jubiläum feiern die Mitglieder der Interessengemeinschaft – mit Karl-Heinz Bruchmann und Klaus Liebenrodt an der Spitze – am Sonnabend, dem 7. Oktober. Ab 12 Uhr ist das Museum an diesem Tag für alle geöffnet. Die Räume können besichtigt werden. Für Imbiss und Getränke sorgen die Gastgeber.