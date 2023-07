Ein hoher Preis

Kommentar: Der neue Autohof in Werther ist in aller Munde – als wäre er die große Firmenansiedlung mit 500 neuen Arbeitsplätzen. Kristin Müller sieht den Bau skeptisch.

Industriegebiet hin oder her: Über keine Ansiedlung als die eines Autohofs wurde in den vergangenen 15 Jahren im Südharz mehr geredet. Gebaut wurde letztlich nicht in Sundhausen, Hesserode oder Bleicherode, sondern in Werther. Nun ist die Tankstelle des Autohofs eröffnet – als dritte an der westlichen Nordhäuser Stadteinfahrt. Ein McDonalds folgt im Herbst – ergänzend zu dem am östlichen Stadtrand. Nordhausen braucht beides nicht dringend. Auch 131 Lkw-Stellplätze bringen der Stadt nichts. Sicher, jeder Großauftrag sichert Baufirmen Jobs. Doch der Preis ist hoch: Wieder wurde Grünland versiegelt, die Stadtsilhouette Nordhausens von Westen her beeinträchtigt. Die Zahl neuer Jobs dürfte sehr überschaubar sein.

Ja, mit dem Autohof bekommt Werther endlich eine Einkaufsmöglichkeit, aber an der Peripherie. Das Dorf selbst geht nicht gestärkt hervor, von Gewerbesteuereinnahmen einmal abgesehen. Zumal äußerst fraglich ist, ob die Pläne, das benachbarte Hotel wiederzubeleben, aufgehen. Wer will sich den sanierungsbedürftigen Klotz fern der Stadt schon ans Bein binden?