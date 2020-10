Reinhold Baer feierte am Donnerstag im DRK-Pflegeheim in Nordhausen seinen 100. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählte auch der Sohn Andreas Baer.

Facettenreich, manchmal schwierig, aber schließlich immer glücklich. So lautete am Donnerstag Reinhold Baers Rückblick auf 100 Jahre Lebenszeit. Im DRK-Pflegeheim in Nordhausen-Nord blickte der Jubilar auf ein Jahrhundert zurück. Was bleibt von diesen 36.525 Tagen in Erinnerung?