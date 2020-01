Ein Jungspund führt die Feuerwehren im Landkreis

Der Landkreis Nordhausen hat seit 1. Januar einen neuen Kreisbrandinspektor. Daniel Kunze trat zum Jahreswechsel die Nachfolge von Wilfried Ittershagen an, der Ende 2019 in Rente gegangen ist.

„Ich traue mir den Job schon zu, auch wenn ich erst 28 Jahre alt bin“, antwortet Kunze auf die entsprechende Frage. Man wachse ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Und diese sind nicht gerade wenig. „Meine Hauptaufgabe ist es, das Stützpunktkonzept des Landkreises mit Leben zu füllen und umzusetzen“, erklärt er. Darüber hinaus ist er für den Katastrophenschutz zuständig und kümmert sich um die Fahrzeugbeschaffung und den vorbeugenden Brandschutz.

Digitalfunk und neue Fahrzeuge als große Themen

Gerade die Fahrzeugbeschaffung für die Feuerwehren liege ihm am Herzen. „Ende des Jahres werden zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge für Bleicherode und Liebenrode angeschafft, beide werden derzeit aufgebaut“, teilt er mit. Außerdem würden dieses Jahr ein Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr in Niedersachswerfen und noch drei Einsatzleitwagen für die Stützpunktwehren Bleicherode, Nordhausen und Ellrich ausgeschrieben.

Ein großes Thema sei in diesem Jahr der Digitalfunk. „In den kommenden Wochen beginnt die nächste Umbauphase für die Feuerwehren. Deren Einsatzfahrzeuge werden mit der Digitaltechnik ausgestattet. Die Umstellung soll Mitte 2021 abgeschlossen sein“, erklärt Kunze, der seit 2015 in Bleicherode wohnt und dort Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr ist.

Seit er elf war, ist er bei der Feuerwehr

Der 28-Jährige stammt aus Rüdigershagen im Eichsfeld und trat mit elf Jahren der Jugendfeuerwehr in Niederorschel bei. „Die Feuerwehr hat mich schon als kleiner Junge fasziniert“, erinnert er sich. In Niederorschel besuchte er auch die Grundschule, ehe er aufs Gymnasium nach Worbis wechselte, wo er 2009 sein Abitur machte. Nach seinem Zivildienst auf dem Bauhof in Niederorschel ging er im Oktober 2010 nach Magdeburg, wo er die Fachrichtung „Sicherheit und Gefahrenabwehr“ studierte. „Das habe ich im Internet gefunden und es hatte irgendetwas mit Feuerwehr zu tun“, lautet seine lapidare Begründung. Kunze stellte sich nicht dumm an und hielt im Februar 2015 sein Bachelor-Abschluss in den Händen.

Nur zwei Monate später begann er in Nordhausen die zweijährige Ausbildung zur Laufbahn für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. „Da bin ich gut rumgekommen. Der Grundlehrgang fand bei der Berufsfeuerwehr in Gera statt, die beiden vorgeschriebenen Praktika in Leipzig und Offenbach“, nennt er die Stationen. Die Zwischenprüfung ging in Bad Köstritz über die Bühne. Nach einer weiteren Station in Braunschweig absolvierte Kunze seinen Abschlusslehrgang in Celle.

„Lebenserfahrung wird mit der Zeit gewonnen“

Zum 1. April 2017 begann er seine Tätigkeit als Sachbearbeiter für Brandschutz im Nordhäuser Landratsamt. Dort ist er auch für die Fahrzeugbeschaffung zuständig. „Ich denke schon, dass der Landkreis es perspektivisch so eingerichtet hat, dass ich auf lange Sicht das Amt des Kreisbrandinspektors übernehmen soll“, vermutet Kunze, der sich mit großem Engagement seiner neuen Aufgabe widmet.

„Daniel Kunze hat neben Matthias Gropengießer von der städtischen Berufsfeuerwehr als einziger im Landkreis die für den Kreisbrandinspektor notwendige Ausbildung“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). Deshalb habe der Landkreis frühzeitig an einer Nachfolgeregelung für Wilfried Ittershagen gearbeitet. Zudem sei er als Mitglied in Bleicherode in einer freiwilligen Wehr verwurzelt. Und Kunzes Alter? „Die Lebenserfahrung wird mit der Zeit gewonnen. Wir sind mit ihm gut besetzt“, ist Jendricke überzeugt.