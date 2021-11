Ein Kasten für Wunschzettel der Kinder auf dem Nordhäuser Markt

Der Wunschbriefkasten für die Post an den Weihnachtsmann steht auch dieses Jahr wieder auf dem Marktplatz in Nordhausen.

Nordhausen. Nordhäuser Stadtverwaltung verspricht: Jeder Brief an den Weihnachtsmann soll beantwortet werden.

Auch in diesem Jahr können in Nordhausen wieder Briefe mit Wünschen an den Weihnachtsmann verschickt werden, berichtet Rathaussprecher Lutz Fischer. Die Briefe können dafür ab dem 1. Advent auf dem Rathausplatz in den Wunschbriefkasten eingeworfen werden. „Jeder Brief wird garantiert beantwortet“, verspricht Birgit Adam aus der Stadt-Information. Der Wunschbriefkasten steht ab dem 28. November, montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr, neben dem Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz.

Auch wenn in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfindet, lädt der Krippenweg wieder zum Bummeln und Einkaufen in der Nordhäuser Innenstadt ein. Diesmal gibt es über 90 verschiedene Krippen in den Schaufenstern, den Museen und anderen öffentlichen Einrichtungen zu sehen und zu bestaunen. Ein herzlicher Dank der Stadtverwaltung gilt Richard Hentrich für die Organisation, den privaten Leihgebern und den Nordhäuser Händlern.